В Беларуси в мае выпало осадков в 1,6 раза больше климатической нормы. Об этом сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"За месяц в среднем по стране выпало 100 мм осадков, что составило 158 % климатической нормы. Май текущего года занял четвертое место по сумме осадков в ранжированном ряду наблюдений от наиболее влажного к наиболее сухому начиная с 1945 года. На большей части территории страны выпало 100-200 % климатической нормы осадков, а в некоторых районах центральной и северной части страны - от 230 % до 290 %", - отметили в Белгидромете.

На отдельных станциях были превышены месячные максимумы осадков за май. В Витебской, Минской и Гомельской областях такое большое количество осадков для данных регионов отмечено во второй раз за последние 80 лет. По областям больше всего осадков было отмечено на территории Витебской области - в среднем 133 мм или 213 % нормы. Меньше всего на территории Гродненской области - 71 мм или 110 % нормы.

Средняя по Беларуси температура воздуха за май 2025 года составила плюс 10,9 градуса, что ниже климатической нормы на 2,5 градуса. Температурный режим мая был неоднородным. Наиболее холодной выдалась вторая декада со среднедекадной температурой на 4,2 градуса ниже нормы. В первой декаде температура воздуха также оказалась ниже нормы на 3,8 градуса. Третья декада была близка к норме с положительной аномалией, равной 0,3 градуса.

Режим увлажнения на протяжении месяца был неоднородным. Первая декада была сухой. На большей части территории страны наблюдался значительный недобор осадков, выпало 66 % декадной нормы. Избыток осадков отмечался во второй и третьей декадах, выпало 135 % и 242 % декадной нормы соответственно.

В первой половине мая на реках страны наблюдался в основном спад уровней воды. В результате чего на Немане у Гродно, Днепре у Могилева, Жлобина, Березине у Бобруйска, Светлогорска и Соже у Славгорода отмечались неблагоприятные условия для работы речного транспорта.