В Беларуси в работу с обращениями граждан могут внедрить элементы ИИ

В 2026 году в систему "Обращение. бел" интегрируют искусственный интеллект. Об этом заявила замминистра связи и информатизации Юлия Шапкина. С его помощью аналитическою информацию будут готовить оперативно.

Единая республиканская система учета и обработки обращений граждан и юридических лиц в Беларуси работает с 2023 года. За это время подано миллион 300 тысяч обращений.



Напомним, чтобы оставить обращение, нужно зарегистрироваться на портале. На рассмотрение - не более 15 дней. При необходимости дополнительного изучения и проведения проверки - не позднее месяца.



Личные кабинеты имеют уже 280 тысяч граждан и три тысячи юрлиц. В списке госорганов и организаций, к которым можно обратиться, 18 тысяч наименований.