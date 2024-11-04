В Беларуси внесены поправки в госпрограмму по обустройству военных городков на 2021-2025 годы

В Беларуси скорректировали государственную программу по обустройству военных городков на 2021-2025 годы. Обновленный перечень мероприятий утвержден постановлением Совета Министров от 16 ноября 2024 года № 852 и опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Об этом сообщила БЕЛТА.

Документом внесены изменения в постановление Совета Министров от 16 ноября 2020 года № 653.

Государственная программа принята для приведения в надлежащее состояние материально-технической базы и элементов благоустройства в военных городках Вооруженных Сил Беларуси. Она разработана с учетом приоритета военной сферы национальной безопасности и направлена на поддержание уровня оборонного потенциала, соответствующего возможностям государства и достаточного для решения задач мирного и военного времени. Среди задач - обеспечение мероприятий по расквартированию войск, создание условий для высокой боевой и мобилизационной готовности воинских частей и обеспечение повседневной деятельности и быта военнослужащих.

Финансирование мероприятий госпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета. Всего запланировано направить почти 83,8 млн белорусских рублей, в том числе в 2025 году - 17,9 млн белорусских рублей. Ответственным заказчиком госпрограммы определено Министерство обороны.