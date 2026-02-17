В Беларуси во время допканикул работают школьные лагеря дневного пребывания

В Беларуси продолжаются дополнительные зимние каникулы для учеников 1-2-х классов. Только в столице отдыхают более 5 тыс. детей. В школах работают лагеря дневного пребывания. В программе мероприятий - тематические акции, экскурсии, посещение выставок, спектаклей и кино.

Съемочная группа "Первого информационного" отправилась в одну из минских школ и ознакомилась с распорядком дня.

Дополнительные зимние каникулы для школьников

Зарядка, завтрак и другие полезные активности - так начинается каждое утро нынешней недели для учеников 1-х и 2-х классов в столичной средней школе № 191. Здесь постарались, чтобы дни февральских каникул были наполнены и спортивным, и культурным, и образовательным досугом.

Юлия Пинчук, директор средней школы № 191 г. Минска:

"В плане лагеря очень много выездных мероприятий. Это и посещение музеев вне школы, и театр, и просмотр кинофильмов. В общем, сделано все, чтобы ребятам было весело и интересно. Есть и творческие мероприятия, на которых дети могут порисовать или в игровой форме позаниматься чем-то интересным, веселым. И есть познавательные, исторические занятия, на которых обсуждаются какие-то факты исторические".

Дополнительные каникулы в Беларуси проходят с 16 по 22 февраля включительно. И каждое из учреждений образования к этому каникулярному периоду подготовило программы вне школьных стен. Свободное от учебы время - хорошая возможность посетить театр, музей, увидеть выставку или спектакль. Но в первую очередь отдых должен быть безопасным для каждого ученика.

"Мне здесь интересно, потому что мы ходим в музеи, в кинотеатры и потому, что здесь есть всякие развлечения - мы делаем поделки", - поделилась впечатлениями учащаяся средней школы № 191 г. Минска Анна Бобкова.