3.72 BYN
2.85 BYN
3.39 BYN
В Беларуси во время допканикул работают школьные лагеря дневного пребывания
В Беларуси продолжаются дополнительные зимние каникулы для учеников 1-2-х классов. Только в столице отдыхают более 5 тыс. детей. В школах работают лагеря дневного пребывания. В программе мероприятий - тематические акции, экскурсии, посещение выставок, спектаклей и кино.
Съемочная группа "Первого информационного" отправилась в одну из минских школ и ознакомилась с распорядком дня.
Дополнительные зимние каникулы для школьников
Зарядка, завтрак и другие полезные активности - так начинается каждое утро нынешней недели для учеников 1-х и 2-х классов в столичной средней школе № 191. Здесь постарались, чтобы дни февральских каникул были наполнены и спортивным, и культурным, и образовательным досугом.
Юлия Пинчук, директор средней школы № 191 г. Минска:
"В плане лагеря очень много выездных мероприятий. Это и посещение музеев вне школы, и театр, и просмотр кинофильмов. В общем, сделано все, чтобы ребятам было весело и интересно. Есть и творческие мероприятия, на которых дети могут порисовать или в игровой форме позаниматься чем-то интересным, веселым. И есть познавательные, исторические занятия, на которых обсуждаются какие-то факты исторические".
Дополнительные каникулы в Беларуси проходят с 16 по 22 февраля включительно. И каждое из учреждений образования к этому каникулярному периоду подготовило программы вне школьных стен. Свободное от учебы время - хорошая возможность посетить театр, музей, увидеть выставку или спектакль. Но в первую очередь отдых должен быть безопасным для каждого ученика.
"Мне здесь интересно, потому что мы ходим в музеи, в кинотеатры и потому, что здесь есть всякие развлечения - мы делаем поделки", - поделилась впечатлениями учащаяся средней школы № 191 г. Минска Анна Бобкова.
Следующий период отдыха у школьников - весенние каникулы. Они продлятся восемь дней - с 22 по 29 марта включительно. Традиционно самыми продолжительными станут летние каникулы - для большинства школьников они начнутся с 1 июня и завершатся 31 августа.