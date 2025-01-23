В Беларуси возбуждено уголовное дело по факту разглашения данных членов избиркомов и наблюдателей

23 января в Беларуси третий день досрочного голосования. И вместе с активностью избирателей активизировалась, как и ожидалось, деятельность экстремистов.

В четверг стало известно, что Генпрокуратура отреагировала на преступную деятельность экстремистского формирования и возбудила уголовное дело по факту незаконного сбора и распространения информации о частной жизни и персональных данных более 10 тыс. человек, задействованных в проведении электоральной кампании 2025 года.

Дмитрий Брылев, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

"Такие действия участников экстремистского формирования BELPOL квалифицированы по ч. 1 ст. 203-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Ими причинен существенный вред правам, свободам и законным интересам граждан, их действия направлены на дестабилизацию конституционного строя Республики Беларусь, посягают на суверенитет и общественную безопасность страны".