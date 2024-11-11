В Беларуси вспоминают жертв геноцида. В мемориальном комплексе "Шталаг-352" прошел памятный митинг

9 декабря во всем мире вспоминают жертв преступления геноцида. Шталаг-352 - одно из самых кровопролитных мест уничтожения людей в годы немецко-фашистской оккупации в Минске.

9 декабря в мемориальном комплексе жертв концлагеря прошла памятная церемония.

Расскажем подробнее о прошедшем траурном митинге.

Международный день памяти жертв преступления геноцида

Боль, нечеловеческие испытания и страдания, через которые прошла почти каждая семья в нашей стране во время Великой Отечественной. 9 декабря весь мир отдает дань памяти жертвам геноцида. Сегодня по всей Беларуси у мемориальных комплексов и братских могил проходят траурные митинги и минута молчания.

За три года оккупации, фашистского террора, самоотверженной борьбы подпольщиков и партизан город-герой Минск испытал немало горя и потерь. Шталаг-352 - концлагерь, в котором нацисты лишили жизни свыше 80 тыс. человек.

Анна Бойко, председатель Советской районной организации г. Минска ОО "Белорусский союз женщин":

"Самое малое, что мы можем сделать в память о тех людях, это чтить, помнить, сберегать нашу Родину. Рассказывать молодому поколению о тех страшных годах, днях, минутах, чтобы этого никогда не повторилось".

Молодые патриоты, представители духовенства, общественных объединений и городской власти собрались сегодня в мемориальном комплексе в Масюковщине. Начали памятную церемонию с молитвы в Храме Воздвижения Креста Господня. Молебен возглавил Митрополит Минский и Заславский Вениамин.

Затем сотни человек почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

Ирина Жукова и Екатерина Шидловская, участницы военно-патриотического клуба "Орлята. Наследники Победы":

"Наши воспитанники часто посещают памятники погибшим воинам Великой Отечественной войны, погибшим во время геноцида. И для нас очень важно посещать такие знаковые места. Помимо того, что мы почитаем память наших предков, мы еще занимаемся волонтерской и благотворительной деятельностью".

"Уже более 80 лет минуло с тех страшных событий, но вместе с тем и сегодня поднимаются в рамках расследования уголовного дела о геноциде новые факты. В том числе это работа со свидетелями тех страшных событий. Как мы понимаем, их осталось уже совсем немного. Но это те люди, которые именно на себе прочувствовали все те ужасы войны, ужасы геноцида, который творился на нашей земле. Это работа с архивными документами. В этом нам очень активно помогает российская сторона, - рассказал Сергей Куратник, заместитель прокурора г. Минска. - Это также работа по поиску ранее неизвестных мест захоронения жертв геноцида и жертв войны в целом. Такие раскопки ведутся практически во всех регионах республики".

Страшные страницы нашей истории навсегда увековечены в дате 9 декабря. В этот день 76 лет назад появилась Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Эта резолюция стала первым договором по правам человека, принятым Генеральной Ассамблеей ООН.