3.54 RUB
3.26 USD
3.42 EUR
В Беларуси введен запрет на обращение стеклоомывающей жидкости "Зимняя вишня"
Постановлением заместителя министра - главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 17 февраля 2025 г. № 6 введен запрет обращения на территории Республики Беларусь стеклоомывающей низкозамерзающей жидкости - 30 "Зимняя вишня", ТУ 23.13.40-001-53032974-2023, производства ООО "ХИМПАРТНЕР", Российская Федерация, (125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 6б, к. 2, помещ. 8; адрес производства: 690033, Приморский край, г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 17).
Об этом сообщает телеграм-канал Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Основанием для введения временной санитарной меры послужило установление несоответствия продукции санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям по содержанию метанола.
Учитывайте данную информацию при выборе стеклоомывающей жидкости для своего автомобиля.