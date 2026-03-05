3.75 BYN
В Беларуси вводится лимит задолженности на балансах абонентов
Правительство Беларуси установило лимит задолженности абонентов за сотовую связь. Согласно постановлению, с июня "минус" на балансе мобильного телефона не сможет превышать 5 базовых величин (сейчас это 225 рублей).
Такая мера исключит непреднамеренное возникновение большой задолженности у абонента в роуминге.
Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси:
"Актуальность вопроса обусловлена случаями, когда граждане, включив по недосмотру или незнанию телефон в роуминге, в течение нескольких секунд получали у себя на балансе отрицательные значения в полторы тысячи и более рублей. Рекорд составил 4300-4500 рублей. После этого приходилось доказывать, что это случайность, вы не включали телефон, либо это техническая ошибка. Для того чтобы исключить такие случаи, сегодня введен такой лимит. Соответственно, по умолчанию у каждого гражданина не может быть баланс ниже, чем минус 225 рублей".
Если установленный лимит по каким-то причинам неудобен, то перед поездкой за границу абонент может обратиться в офис оператора и написать заявление на изменение порога.