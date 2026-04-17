В Беларуси вводят штрафы за плохой мобильный интернет
Автор:Редакция news.by
В Беларуси вводят штрафы для операторов за плохой мобильный интернет. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях утверждены Президентом. Закон вступит в силу через 2 месяца. За невыполнение требований к качеству связи компаниям грозит штраф до тысячи базовых - на сегодня это 45 тыс. рублей.
Напомним о требованиях к скорости - они утверждены Совмином. В Минске и областных центрах средняя скорость должна быть от 60 Мбит/с в секунду. В райцентрах - от 25 Мбит/с. На остальной территории - от 10 Мбит/с.