В Беларуси вводят штрафы за плохой мобильный интернет

В Беларуси вводят штрафы для операторов за плохой мобильный интернет. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях утверждены Президентом. Закон вступит в силу через 2 месяца. За невыполнение требований к качеству связи компаниям грозит штраф до тысячи базовых - на сегодня это 45 тыс. рублей.

Напомним о требованиях к скорости - они утверждены Совмином. В Минске и областных центрах средняя скорость должна быть от 60 Мбит/с в секунду. В райцентрах - от 25 Мбит/с. На остальной территории - от 10 Мбит/с.

