В Беларуси вводят штрафы за плохой мобильный интернет

В Беларуси вводят штрафы для операторов за плохой мобильный интернет. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях утверждены Президентом. Закон вступит в силу через 2 месяца. За невыполнение требований к качеству связи компаниям грозит штраф до тысячи базовых - на сегодня это 45 тыс. рублей.