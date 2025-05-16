В Беларуси вводят запрет на лов сома

Запрет на лов сома скоро будет введен в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственную инспекцию охраны животного и растительного мира.

В Брестской и Гомельской областях вылов сома запрещен с 19 мая по 19 июня, а в других регионах страны ограничения действуют с 31 мая по 1 июля.

Случайно пойманного сома в запретный период необходимо немедленно выпустить в водоем в любом виде. Нарушение запрета влечет административную ответственность с наложением штрафа от 10 до 30 базовых величин (1 БВ - Br42), возможна также конфискация орудий лова. В случае, если ущерб от нелегальной рыбалки превысит 100 базовых, может наступить уголовная ответственность.