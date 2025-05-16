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В Беларуси вводят запрет на лов сома
В Беларуси вводят запрет на лов сомаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c999a586-d524-4392-b361-8603c88880c9/conversions/648e5400-9d01-4f86-918e-1dd8d54c8a4e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c999a586-d524-4392-b361-8603c88880c9/conversions/648e5400-9d01-4f86-918e-1dd8d54c8a4e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c999a586-d524-4392-b361-8603c88880c9/conversions/648e5400-9d01-4f86-918e-1dd8d54c8a4e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c999a586-d524-4392-b361-8603c88880c9/conversions/648e5400-9d01-4f86-918e-1dd8d54c8a4e-xl-___webp_1920.webp 1920w
Запрет на лов сома скоро будет введен в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственную инспекцию охраны животного и растительного мира.
В Брестской и Гомельской областях вылов сома запрещен с 19 мая по 19 июня, а в других регионах страны ограничения действуют с 31 мая по 1 июля.
Случайно пойманного сома в запретный период необходимо немедленно выпустить в водоем в любом виде. Нарушение запрета влечет административную ответственность с наложением штрафа от 10 до 30 базовых величин (1 БВ - Br42), возможна также конфискация орудий лова. В случае, если ущерб от нелегальной рыбалки превысит 100 базовых, может наступить уголовная ответственность.
Незаконная добыча одной особи сома во время запрета обойдется нарушителю в 12 базовых величин.