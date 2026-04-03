В Беларуси выдали трехмиллионный сертификат электронной цифровой подписи

Новая цифровая отметка для страны: в Минске выдали трехмиллионный сертификат электронной цифровой подписи. Его обладателем стал индивидуальный предприниматель Игорь Сергейчик. Юбилейный документ вручили в Национальном центре электронных услуг.

Предприниматель отметил, что получение для него электронной цифровой подписи станет еще одним шагом в развитии собственного дела.

"Это очень удобно и существенно экономит время. Теперь декларацию можно оформить прямо из дома, не тратя лишние часы на формальности. Это большой плюс как для меня, так и для тех, кто принимает документы", - поделился индивидуальный предприниматель Игорь Сергейчик.

индивидуальный предприниматель Игорь Сергейчик

Андрей Филипенко, первый замдиректора Национального центра электронных услуг:

"Ключ электронной цифровой подписи - это безопасный и комфортный вход в мир электронных цифровых услуг, имеющих юридическое значение. Этот ключик, который мы получаем на флешке, ID-карте или мобильном, позволяет выполнить несколько задач. Во-первых, это когда вы взаимодействуете с государственными информационными системами, они могут идентифицировать и понимать, какой человек конкретно с ними взаимодействует. Во-вторых, в этих информационных системах вы часто создаете электронные документы - та информация, которая подписана ключом электронной цифровой подписи, является электронным документом, который имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ. Его можно сохранить в электронном архиве и в дальнейшем использовать в своей деятельности".

Андрей Филипенко, первый замдиректора Национального центра электронных услуг