В Беларуси выдали трехмиллионный сертификат электронной цифровой подписи
Новая цифровая отметка для страны: в Минске выдали трехмиллионный сертификат электронной цифровой подписи. Его обладателем стал индивидуальный предприниматель Игорь Сергейчик. Юбилейный документ вручили в Национальном центре электронных услуг.
Предприниматель отметил, что получение для него электронной цифровой подписи станет еще одним шагом в развитии собственного дела.
"Это очень удобно и существенно экономит время. Теперь декларацию можно оформить прямо из дома, не тратя лишние часы на формальности. Это большой плюс как для меня, так и для тех, кто принимает документы", - поделился индивидуальный предприниматель Игорь Сергейчик.
Андрей Филипенко, первый замдиректора Национального центра электронных услуг:
"Ключ электронной цифровой подписи - это безопасный и комфортный вход в мир электронных цифровых услуг, имеющих юридическое значение. Этот ключик, который мы получаем на флешке, ID-карте или мобильном, позволяет выполнить несколько задач. Во-первых, это когда вы взаимодействуете с государственными информационными системами, они могут идентифицировать и понимать, какой человек конкретно с ними взаимодействует. Во-вторых, в этих информационных системах вы часто создаете электронные документы - та информация, которая подписана ключом электронной цифровой подписи, является электронным документом, который имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ. Его можно сохранить в электронном архиве и в дальнейшем использовать в своей деятельности".
От регистрации бизнеса до подачи налоговой отчетности: электронная подпись в Беларуси применяется более чем в 30 информационных системах. Оформить ключ можно в 49 точках по всей стране.