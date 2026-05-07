В Беларуси выявлено 290 деревень, повторивших судьбу Хатыни

Тысячи населенных пунктов навсегда стерты с лица земли. Безымянные и сожженные дотла они получили одно название - "Сестры Хатыни". С каждым годом количество таких населенных пунктов, где зверствовали фашисты, растет, трагичные факты вскрывают архивы и те, кто продолжает искать и сохранять правду. Сегодня на бывших пепелищах возводят мемориальные комплексы.

Сожженные деревни - это боль, которую проносят поколения и которая не утихает даже спустя десятки лет. Так заживо, где не щадили ни женщин, ни детей, немецкие оккупанты не действовали нигде, как в Беларуси. Особенно тяжелым стал первый год Великой Отечественной войны - тогда больше всего пострадали деревни Брестской, Витебской и Минской областей.

"Прокуратора, архивы и музей ищут деревни, повторившие судьбу Хатыни, и с каждым годом их все больше. Так, на сегодняшний день 290 деревень повторили судьбу Хатыни. По подсчетам в Беларуси в годы ВОВ погибли порядка 3 млн человек, а частично пострадало около 13 тыс. деревень", - отметила экскурсовод Музея истории Великой Отечественной войны Екатерина Котловская.

Это черные страницы, где трагедия граничит с нечеловечной жестокостью. Нацисты действовали на искоренение белорусов как нации, сегодня это не просто слова, а подтвержденные факты.

На месте одной из сожженных деревень расположен мемориальный комплекс "Литавец". Он состоит из 34 символических знаков - бетонных блоков-лавок, на месте каждого из сожженных домов, а в центре комплекса - барельеф с изображением семьи, символизирующий память о тех, кто не смог спастись.

"Мемориальный комплекс возник на месте д. Литавец, сожженной 14 января 1943 г. в ходе карательной операции "Якоб". Были уничтожены все 42 двора, убиты 196 человек. Деревня считалась партизанской, рядом базировался отряд "Боевой". Формальным поводом для уничтожения деревни стали выстрелы при движении немецкой колонны. Некоторые жители деревни остались живы, однако деревня так и не была восстановлена. Стоит отметить, что в тот день не было сожжено 7 домов и школа. Через неделю приехали полицаи, которые сожгли оставшиеся здания. В 1956 г. на месте деревни был установлен небольшой памятник, а на южной окраине поставили памятник партизанам отряда "Боевой". В 1986 г. авторская группа под руководством Светланы Боровой возвела мемориальный комплекс", - рассказала учитель белорусского языка и литературы Даниловичской средней школы Наталья Лычковская.

Узнать истории сожженных деревень Беларуси можно благодаря специальной электронной базе данных. Она содержит сведения о населенных пунктах, уничтоженных полностью или частично.

База данных включает два блока: информационный, где собраны названия порядка 9 тыс. деревень, даты трагедий и современный статус каждого населенного пункта, а также иллюстративный - оцифрованные архивные документы, аудиозаписи, фото мемориалов, помимо этого и живые свидетельства (голоса и тексты тех, кто выжил в огне).