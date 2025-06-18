В Беларуси за 2 месяца заблокировали доступ к 1,2 тыс. фишинговым сайтам

Доступ к 1,2 тыс. фишинговых интернет-ресурсов за 2 месяца был ограничен по постановлениям прокурора, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на службу информации прокуратуры города Минска.

Отмечается, что наличие подобных веб-сайтов в открытом доступе создает условия для совершения новых преступлений. Прокуратура регулярно принимает оперативные меры по ограничению доступа к подобным ресурсам.

"В частности, только за два месяца 2025 года по постановлениям прокурора города Минска Государственная инспекция по электросвязи Министерства связи и информатизации ограничила доступ к 1,2 тыс. поддельным (фишинговым) интернет-ресурсам, деятельность которых направлена на получение доступа к банковским счетам", - отметили в прокуратуре.

Как установлено в ходе следствия, злоумышленники создавали поддельные веб-сайты банков, торговых площадок, сервисов по оплате товаров и услуг, которые визуально были схожи с настоящими, а в отдельных случаях вовсе их копировали.

Цель деятельности таких сайтов - получить конфиденциальные сведения пользователей платежных карт: номеров и CVC (CVV)-кода, банковских счетов и других персональных данных пользователей интернета для хищения денег.