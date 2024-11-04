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В Беларуси за каждым молодым парламентарием закреплен депутат-наставник

В Беларуси проводится системная работа по подготовке будущих управленцев, а институт молодежного парламентаризма в стране - серьезная школа дальнейшего профессионального роста и надежное подспорье для депутатов двух палат парламента.

В системе взаимодействия действующих и будущих представителей законодательной власти введено новшество - теперь за каждым молодым парламентарием закреплен депутат-наставник.

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Юрий Юрчик, член Молодежного парламента Беларуси:

"Каждый человек должен внести свою лепту в развитие нашего государства. В данный момент проходит электоральная кампания, и молодые люди как никто другой должны активно принимать участие".

Созданный в 2020 году Молодежный совет при Национальном собрании является консультативно-совещательным органом, содействующим деятельности Национального собрания Республики Беларусь в области законодательного регулирования законных интересов молодых людей. За 4 года функционирования молодые депутаты приняли участие в 300 личных приемах граждан и 200 прямых телефонных линиях членов Совета Республики.

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