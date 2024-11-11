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В Беларуси за новогодние праздники от пиротехники пострадали 45 человек, большинство - дети
45 человек пострадали от пиротехники за новогодние праздники. Они получили травмы головы и глаз, а также ожоги. Большинство пострадавших - дети, которые находились вблизи салютов и петард.
Помимо этого зафиксировано 17 ЧП на воде. Для 15 человек забавы на льду закончились трагически.
Игорь Гулякевич, замначальника главного управления аварийно-спасательных служб и реагирования на ЧС МЧС Беларуси:
"По республике на дежурстве находились 3749 спасателей и 1411 единиц техники. В местах проведения праздничных мероприятий с массовым пребыванием людей нашими работниками осуществлялся контроль за обеспечением пожарной безопасности. Для этого в период с 31 декабря 2024 года по 2 января 2025 года было задействовано 487 работников и 55 единиц пожарной аварийно-спасательной техники. В указанных местах каких-либо происшествий и чрезвычайных ситуаций зафиксировано не было".
В рождественские праздники уделяли повышенное внимание вопросам личной и имущественной безопасности. Наряды дежурили на прилегающих к храмам территориях, оказывали всестороннюю помощь прихожанам, оперативно реагировали на сообщения о правонарушениях.
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