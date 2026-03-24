В Беларуси за последние 10 лет уровень коррупции снизился вдвое

За последние 10 лет уровень коррупции снизился вдвое: такие данные сегодня привела старший прокурор управления по борьбе с коррупцией Генпрокуратуры Беларуси Ольга Бахарь.



За прошлый год таких фактов зафиксировано около 800. Свыше половины из них - это взяточничество. Наиболее подверженные сферы - сельского хозяйства, промышленности и транспорта. А наименьший уровень коррупции фиксируется в Гродненской и Брестской областях.

Ольга Бахарь, старший прокурор управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры Беларуси: "Общий процент коррупционных преступлений в общей массе преступности составляет лишь 2 %. Меры комплексные, это связано и с цифровизацией закупочного процесса. Для того чтобы закупки были открытыми, это и ужесточение мер ответственности. В прошлом году ущерб по коррупционным преступлениям составил 16 млн рублей. Одна треть ущерба возмещена, и на 40 млн наложен арест на имущество обвиняемых".

Денис Горлукович, замначальника 2-го отдела 4-го управления ГУБОПиК МВД Беларуси: "Коррупция - всегда там, где деньги. Если государство вкладывает деньги в сельское хозяйство, в промышленность, то непосредственно там и будут наиболее высокие коррупционные риски. В последние годы мы фиксируем новую тенденцию у коррупционеров – это получение взяток в криптовалюте. Но, предупреждая их, могу сказать, что нашими правоохранительными органами уже выработана система документирования таких фактов, и она успешно применяется. Да, в прошлом году одна из самых крупных взяток действительно была передана в криптовалюте с единомоментно 360 тысяч долларов США. Это была сфера промышленности. Самая маленькая взятка в прошлом году - 8 рублей в сфере медицины врачу общей практики за выписку больничного".

Среди факторов, способствующих совершению коррупционных действий, правоохранители считают слабую профилактическую работу и неэффективный подбор кадров. В 70 % случаев подкуп совершается во время закупок. За последние годы скрытые платежи ушли в криптовалюту, в том числе и за рубеж.





