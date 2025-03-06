В Беларуси за сутки было зафиксировано 36 лесных пожаров

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36 лесных пожаров произошло в Беларуси за минувшие сутки. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство лесного хозяйства.

В минувшие сутки силы государственной лесной охраны были привлечены на борьбу с огнем. Как пояснили в ведомстве, только в лесном фонде Минлесхоза зафиксировано 36 лесных пожаров. Общая площадь очагов предварительно оценивается в 64,1 га, однако по результатам дообследований эта цифра может быть уточнена.

"Лесные пожары бушевали во всех областях страны, за исключением Витебской. Наиболее сложная обстановка сложилась в Брестской области, где за вчерашние день и ночь гослесохране пришлось выезжать на лесные пожары 20 раз. В Гомельской области зафиксировано 8 лесных пожаров, в Гродненской и Могилевской - по 3, в Минской - 2 лесных пожара", - рассказали в Министерстве.

По данным ведомства, во многих случаях горела болотистая местность. При пожарах сухой растительности из-за сильных порывов ветра огонь распространялся молниеносно. Серьезную угрозу лесному фонду наносят сельхозпалы, сжигание гражданами сухой растительности на приусадебных участках.