В Беларуси за весну высажено 18,5 тыс. га нового леса

За весенний период высажено 18,5 га нового леса. На сегодняшний день лесной фонд в стране составляет 9 млн 800 тыс. га, что более гектара на человека. Чтобы достичь таких масштабов, посадка деревьев проводится дважды в год - осенью и весной.

Только за 2025 год лесовосстановление и лесоразведение проведены на площади 36 тыс. га, и план был перевыполнен.

Виктор Звертовский, замначальника управления Министерства лесного хозяйства Беларуси:

"Лесоводы занимаются не только созданием лесных культур, но и уходом за лесными насаждениями. А это дополнение. В весенний период уже дополнены лесные культуры на площади 25,7 тыс. га. То есть эта работа продолжается. Будут также продолжаться работы осенью текущего года. К слову, за прошлый год лесные культуры были созданы на площади более 27 тыс. га, а дополнение произведено на площади 72 тыс. га".