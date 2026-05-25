3.86 BYN
2.75 BYN
3.19 BYN
В Беларуси за весну высажено 18,5 тыс. га нового леса
За весенний период высажено 18,5 га нового леса. На сегодняшний день лесной фонд в стране составляет 9 млн 800 тыс. га, что более гектара на человека. Чтобы достичь таких масштабов, посадка деревьев проводится дважды в год - осенью и весной.
Только за 2025 год лесовосстановление и лесоразведение проведены на площади 36 тыс. га, и план был перевыполнен.
Виктор Звертовский, замначальника управления Министерства лесного хозяйства Беларуси:
"Лесоводы занимаются не только созданием лесных культур, но и уходом за лесными насаждениями. А это дополнение. В весенний период уже дополнены лесные культуры на площади 25,7 тыс. га. То есть эта работа продолжается. Будут также продолжаться работы осенью текущего года. К слову, за прошлый год лесные культуры были созданы на площади более 27 тыс. га, а дополнение произведено на площади 72 тыс. га".
Весной и осенью участие в высадке деревьев принимают тысячи белорусов. Порядка 58 тыс. человек присоединились к акции "Лес! Дабро! Парадак!". Силами добровольцев создано свыше 3 тыс. га лесных культур. Также в этом лесокультурном сезоне особое внимание уделяется уходу за саженцами.