В Беларуси за январь - октябрь 2025 года АПИ спасли жизни более 50 человек

МЧС Беларуси заботится о безопасности каждой семьи. С наступлением холодов спасатели активизируют работу c населением. Акцент делается на установке автономных пожарных извещателей (АПИ).

В поле зрения - пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные семьи. В Витебском районе во время масштабной акции установят более 500 детекторов дыма.

Спасатели проводят инструктаж и тестируют устройства, а также обследуют квартиры и дома в частном секторе.

Софья Глинская, официальный представитель Витебского областного управления МЧС Беларуси:

"Информационная кампания, которая направлена на информирование населения о пользе, эффективности автономных пожарных извещателей, инициирована МЧС. Но мы в этом деле не одни. С нами работают территориальные центры соцобслуживания населения, Белорусское добровольное пожарное общество, субъекты и предприятия районов, которые помогают приобрести АПИ, а мы, в свою очередь, помогаем их установить".