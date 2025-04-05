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В Беларуси задержаны охотники на животных с эмбрионами
Задержаны браконьеры, которые охотились на животных с эмбрионами. Зверские случаи выявили сотрудники Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси в Дзержинском и Гомельском районах.
Браконьеры убили самок лося и косули с эмбрионами. В последнем случае неродившихся детенышей было 4. Охота велась с использованием запрещенных орудий (металлической петли), также в ход шли ножи, топоры, самодельные пики. Как оценили в Госинспекции, общий ущерб, нанесенный природе, составил почти 100 тыс. белорусских рублей.
Юлия Рогалинская, пресс-секретарь Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси:
"Хоть косуля и считается плодовитым животным, такое количество детенышей является большой редкостью. Животное было незаконно перемещено на дачный участок, где нарушитель произвел его разделку. Вред окружающей среде составил 840 базовых величин".
По фактам браконьерства возбуждены уголовные дела. Нарушителям придется, кроме возмещения ущерба, заплатить штраф за незаконную охоту.