В Беларуси задержаны охотники на животных с эмбрионами

Задержаны браконьеры, которые охотились на животных с эмбрионами. Зверские случаи выявили сотрудники Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси в Дзержинском и Гомельском районах.

Браконьеры убили самок лося и косули с эмбрионами. В последнем случае неродившихся детенышей было 4. Охота велась с использованием запрещенных орудий (металлической петли), также в ход шли ножи, топоры, самодельные пики. Как оценили в Госинспекции, общий ущерб, нанесенный природе, составил почти 100 тыс. белорусских рублей.

Юлия Рогалинская, пресс-секретарь Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси:

"Хоть косуля и считается плодовитым животным, такое количество детенышей является большой редкостью. Животное было незаконно перемещено на дачный участок, где нарушитель произвел его разделку. Вред окружающей среде составил 840 базовых величин".