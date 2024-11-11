В Беларуси запретили торговлю пиротехникой: МАРТ приступил к мониторингу магазинов

МАРТ приступил к мониторингу торговых объектов после введения запрета на торговлю пиротехникой. Об этом сообщил журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов, пишет БЕЛТА.

"В связи со значительным ростом числа несчастных случаев и травм от использования пиротехнических изделий в новогодние праздники правительством принято решение о запрете оборота таких изделий. Оно вступает в силу с 4 января", - сказал Алексей Богданов.

Исключения могут быть только в двух случаях. Так, запрет не распространяется на оптовую реализацию таких товаров юрлицами, имеющими разрешения или свидетельства на право продажи пиротехнических изделий технического назначения IV и V классов опасности, юрлицам, имеющим право на реализацию данных изделий и проведение фейерверков.

"Второе - разрешается оптовая и розничная торговля некоторыми видами бытовых пиротехнических изделий - это бенгальские огни, тортовые свечи (фонтаны холодного огня), хлопушки. То есть теми товарами, которые не могут нанести ущерба жизни и здоровью наших граждан", - отметил министр.