В Беларуси зацвела сирень. В Минприроды предупредили о штрафах за сорванные цветы

В Беларуси зацвела сирень. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды предупреждает о штрафах за незаконное повреждение древесно-кустарниковой растительности.

Какая ответственность предусмотрена законодательством? Об этом рассказали в пресс-службе ведомства, пишет БЕЛТА.

Как отметили в Минприроды, если соцветия с куста обламывать регулярно, он зачахнет и в конце концов погибнет. Часто обломанные ветки становятся причиной того, что в будущем году цветение кустарника становится неполноценным.

За такие действия грозит штраф до 30 базовых величин (до 1260 руб.).