В Беларуси завершается прием документов на бюджет. По многим специальностям конкурс внушительный

В Беларуси завершается прием документов у абитуриентов на бюджет. Всего в новом учебном сезоне на такую форму обучения будут зачислены около 32 тыс. первокурсников.

Из-за большого количество поданных документов на многие специальности конкурс внушительный, проходной балл растет. В топе у ребят инженерные, педагогические, медицинские и аграрные направления. Кроме этого пользуются популярностью профили, связанные IT- и робототехникой, экономикой и энергитикой. Широкий выбор специальностей и самый большой набор в БГУ. Вуз планирует принять в новом учебном году свыше 4 тыс. человек.