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В Беларуси завершается прием документов на бюджет. По многим специальностям конкурс внушительный
Автор:Редакция news.by
В Беларуси завершается прием документов у абитуриентов на бюджет. Всего в новом учебном сезоне на такую форму обучения будут зачислены около 32 тыс. первокурсников.
Из-за большого количество поданных документов на многие специальности конкурс внушительный, проходной балл растет. В топе у ребят инженерные, педагогические, медицинские и аграрные направления. Кроме этого пользуются популярностью профили, связанные IT- и робототехникой, экономикой и энергитикой. Широкий выбор специальностей и самый большой набор в БГУ. Вуз планирует принять в новом учебном году свыше 4 тыс. человек.
В аграрных вузах прием документов на бюджет продлится до 19 июля, а на платную форму обучения во всех университетах - до 1 августа.