В Беларуси завершена реализация комплекса мероприятий в рамках внезапной проверки ВС

В Беларуси завершена реализация комплекса мероприятий в рамках внезапной проверки Вооруженных Сил. Об этом заявил журналистам госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович.
За два месяца был проведен широкий комплекс мероприятий, прошла проверка обширного спектра вопросов, которые связаны с готовностью и способностью Вооруженных Сил выполнять задачи по предназначению.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
"Отработаны вопросы боевой готовности, подъема запаса материальных средств, приведения состояния вооружения и военной техники в боевую готовность, совершение маршей, конечно же, проведена проверка качества и способности выполнять задачи, то есть того, как программы боевой подготовки вписываются в подготовку Вооруженных Сил, как учитывался опыт специальной военной операции и других военных конфликтов, которые сегодня протекают в мире (а их более 60), как это все внедрено и учтено в программах боевой подготовки, насколько сегодня наши Вооруженные Силы, личный состав Вооруженных Сил готов и способен осуществить защиту нашего суверенитета, территориальной целостности, защиту нашей страны, белорусского народа. В целом я удовлетворен результатами проверки, о чем я проинформировал нашего Главнокомандующего".
Как сообщалось ранее, 16 января началась масштабная проверка Вооруженных Сил по поручению Президента Беларуси. Она проводится в первую очередь для того, чтобы увидеть объективную картину, реальное состояние войск, оценить действия военнослужащих. Именно поэтому мероприятия носят внезапный характер.
Ключевой особенностью проверки является ее организация. Глава государства приводит в боевую готовность воинские части, минуя Министерство обороны и Генеральный штаб.