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В Беларуси завершился марафон итоговых испытаний
В Беларуси завершился марафон итоговых испытаний. Более 29 тыс. абитуриентов 5 июня проверили свои знания по обществоведению, химии, физике и истории Беларуси. ЦТ состоялось на базе 40 пунктов тестирования.
В одном из ведущих вузов побывала и съемочная группа "Первого информационного".
Марафон итоговых испытаний подошел к концу. 5 июня абитуриенты по всей стране сдали последнее в этом сезоне централизованное тестирование. Каким оно было - легким или сложным? Какие предметы оказались самыми популярными? И когда ждать результатов?
Вступительная кампания - это контрольная проверка и знаний, и выносливости, и возможности собраться в моменте. Где абитуриент может как повысить свою конкурентоспособность, подняв итоговые баллы, так и вовсе лишиться возможности попасть в вуз из-за нарушений правил. Таковых, к слову, кто был удален из аудиторий, в целом по стране сегодня было четверо. Все пытались подсмотреть в телефон. Этот жест, как и другие запрещенные, не допускают контролеры. Проведение итоговых испытаний - под особым вниманием. У всех равные условия, в том числе для выпускников прошлых лет. Справедливость и прозрачность - главное условие и принцип вступительной кампании
Ольга Трухина, зампредседателя комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании в МГЛУ:
"Организаторы сработали и работают на абитуриентов, чтобы все прошло спокойно. Были созданы условия для комфортного написания экзамена. Во всех кабинетах ведется наблюдение представителями госконтроля, следят за порядком, за тем, чтобы все выполнялось в соответствии с нормативной базой".
Сегодня ЦТ сдали более 29 тыс. белорусов
Как любой марафон заканчивается финишной прямой, так и абитуриенты завершают свои итоговые испытания. Напомним, сегодня, прошел второй день сдачи ЦТ по второму профильному предмету. Всего на это испытание было зарегистрировано около 31 тыс. выпускников. В итоге приняло участие чуть более 29 тыс.
ЦТ по второму профильному предмету прошло в 40 пунктах по всей стране
Одной из основных площадок выступил Минский государственный лингвистический университет - это лидер в области языкового образования. 5 июня здесь свои знания проверили более 500 ребят по истории Беларуси и обществоведению. Атмосфера, конечно, была волнительная, но при этом были созданы все необходимые условия для комфортной сдачи испытания.
Наталья Лаптева, ректор МГЛУ:
"В каждой аудитории предусмотрена возможность в любое время выпить воды, работает медпункт, который также дает гарантию в любых обстоятельствах получить необходимую помощь. Мы всегда приглашаем для помощи абитуриентам наших студентов, волонтеров, которые помогают им достаточно быстро найти свои аудитории, справиться со стрессом. Рады тому, что опыт университета в проведении тестирования позволяет всегда выполнять это на высоком качественном уровне".
В топе физика, химия и история Беларуси
Самым востребованным предметом для сдачи теста сегодня стала физика - 13 тыс. человек. Знания по истории Беларуси проверяли около 7 тыс. поступающих.
Топ замыкает химия, ее сдали более 5 тыс. абитуриентов. После написания тестов ЦТ ребята поделились своими эмоциями.
Ожидание результатов и подача документов в вузы
5 июня 5 человек не смогли продолжить тестирование по медицинским показаниям. Напомним, для тех, кто не явился на тестирования или экзамен по уважительной причине, предусмотрены резервные дни. С информацией можно ознакомиться на сайте РИКЗ. Там же не позднее 11 июня опубликуют результаты ЦЭ, а в течение двух недель - по ЦТ. Впереди не менее значимое событие - подача документов и зачисление в вузы. Но прежде яркий аккорд школьной жизни - выпускной в последний раз соберет классы в полном списочном составе 13 июня.