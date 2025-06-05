В Беларуси завершился марафон итоговых испытаний. Более 29 тыс. абитуриентов 5 июня проверили свои знания по обществоведению, химии, физике и истории Беларуси. ЦТ состоялось на базе 40 пунктов тестирования.

В одном из ведущих вузов побывала и съемочная группа "Первого информационного".

Марафон итоговых испытаний подошел к концу. 5 июня абитуриенты по всей стране сдали последнее в этом сезоне централизованное тестирование. Каким оно было - легким или сложным? Какие предметы оказались самыми популярными? И когда ждать результатов?

ЦТ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d4513b5-4514-4e53-90e8-74fc39b615af/conversions/8bd1d4f6-c88c-40e9-b852-f7ec9c677bed-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d4513b5-4514-4e53-90e8-74fc39b615af/conversions/8bd1d4f6-c88c-40e9-b852-f7ec9c677bed-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d4513b5-4514-4e53-90e8-74fc39b615af/conversions/8bd1d4f6-c88c-40e9-b852-f7ec9c677bed-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d4513b5-4514-4e53-90e8-74fc39b615af/conversions/8bd1d4f6-c88c-40e9-b852-f7ec9c677bed-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вступительная кампания - это контрольная проверка и знаний, и выносливости, и возможности собраться в моменте. Где абитуриент может как повысить свою конкурентоспособность, подняв итоговые баллы, так и вовсе лишиться возможности попасть в вуз из-за нарушений правил. Таковых, к слову, кто был удален из аудиторий, в целом по стране сегодня было четверо. Все пытались подсмотреть в телефон. Этот жест, как и другие запрещенные, не допускают контролеры. Проведение итоговых испытаний - под особым вниманием. У всех равные условия, в том числе для выпускников прошлых лет. Справедливость и прозрачность - главное условие и принцип вступительной кампании

Ольга Трухина news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e6ff3d5-b5be-4459-9912-10314738e8da/conversions/402b8b10-11cc-44f7-a9ee-c81712252a93-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e6ff3d5-b5be-4459-9912-10314738e8da/conversions/402b8b10-11cc-44f7-a9ee-c81712252a93-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e6ff3d5-b5be-4459-9912-10314738e8da/conversions/402b8b10-11cc-44f7-a9ee-c81712252a93-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e6ff3d5-b5be-4459-9912-10314738e8da/conversions/402b8b10-11cc-44f7-a9ee-c81712252a93-xl-___webp_1920.webp 1920w Ольга Трухина

Ольга Трухина, зампредседателя комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании в МГЛУ:

"Организаторы сработали и работают на абитуриентов, чтобы все прошло спокойно. Были созданы условия для комфортного написания экзамена. Во всех кабинетах ведется наблюдение представителями госконтроля, следят за порядком, за тем, чтобы все выполнялось в соответствии с нормативной базой".

Сегодня ЦТ сдали более 29 тыс. белорусов

Как любой марафон заканчивается финишной прямой, так и абитуриенты завершают свои итоговые испытания. Напомним, сегодня, прошел второй день сдачи ЦТ по второму профильному предмету. Всего на это испытание было зарегистрировано около 31 тыс. выпускников. В итоге приняло участие чуть более 29 тыс.

ЦТ по второму профильному предмету прошло в 40 пунктах по всей стране

Одной из основных площадок выступил Минский государственный лингвистический университет - это лидер в области языкового образования. 5 июня здесь свои знания проверили более 500 ребят по истории Беларуси и обществоведению. Атмосфера, конечно, была волнительная, но при этом были созданы все необходимые условия для комфортной сдачи испытания.

Наталья Лаптева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bba09a0e-665e-4c75-afe3-794e845a9605/conversions/1eb8f587-ad3c-42f5-93f7-9d8aa8c24fd0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bba09a0e-665e-4c75-afe3-794e845a9605/conversions/1eb8f587-ad3c-42f5-93f7-9d8aa8c24fd0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bba09a0e-665e-4c75-afe3-794e845a9605/conversions/1eb8f587-ad3c-42f5-93f7-9d8aa8c24fd0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bba09a0e-665e-4c75-afe3-794e845a9605/conversions/1eb8f587-ad3c-42f5-93f7-9d8aa8c24fd0-xl-___webp_1920.webp 1920w Наталья Лаптева

Наталья Лаптева, ректор МГЛУ:

"В каждой аудитории предусмотрена возможность в любое время выпить воды, работает медпункт, который также дает гарантию в любых обстоятельствах получить необходимую помощь. Мы всегда приглашаем для помощи абитуриентам наших студентов, волонтеров, которые помогают им достаточно быстро найти свои аудитории, справиться со стрессом. Рады тому, что опыт университета в проведении тестирования позволяет всегда выполнять это на высоком качественном уровне".

В топе физика, химия и история Беларуси

Самым востребованным предметом для сдачи теста сегодня стала физика - 13 тыс. человек. Знания по истории Беларуси проверяли около 7 тыс. поступающих.

Топ замыкает химия, ее сдали более 5 тыс. абитуриентов. После написания тестов ЦТ ребята поделились своими эмоциями.

Ожидание результатов и подача документов в вузы