В "БелЭкспо" откроется приуроченная к ВНС выставка достижений "Моя Беларусь"

Чуть больше двух недель остается до важного общественно-политического события нашей страны. Заседание Всебелорусского народного собрания пройдет 18-19 декабря. Подготовка - на финише.

1 декабря об этом говорили на заседании оргкомитета. Его провел премьер-министр Александр Турчин. В течение двух дней делегатам предстоит заслушать Послание главы государства и утвердить Программу социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку. К ВНС будет приурочена выставка "Моя Беларусь". Как и прошлой зимой, она пройдет в Минском международном выставочном центре. Тогда экспозиция вызвала большой ажиотаж среди белорусов, посетители просили продолжения. Поэтому сейчас двери выставки будут открыты на протяжении двух месяцев.

Сергей Баран, директор Национального выставочного центра "БелЭкспо": "В 2025 году вся экспозиция разделена на три блока. Первый блок – это инсталляции, фотозоны. Уже прямо на входе с порога белорусы увидят такую инсталляцию в виде карты Республики Беларусь со знаковыми объектами для нашей страны, возведенными за годы нашей независимости. В большом выставочном зале будет блок экспозиционный в виде восьми крупных локаций, посвященных достижениям ключевых отраслей нашей экономики. В малом зале будет также представлена экспозиция, раскрывающая всю красоту и потенциал нашей страны, туристический потенциал".