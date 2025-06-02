В Белгидромете сообщили о предстоящем потеплении в начале июня

Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Министерства природы сообщил, что в Беларуси в июне потеплеет, пишет БЕЛТА.

"С началом календарного лета погода решила взять курс на потепление и не оглядываться на холодный май. На предстоящей неделе июньское солнце всячески будет пытаться компенсировать недостаток тепла, и уже к середине недели столбики термометров поднимутся до отметок 23-29 градусов тепла, а местами по югу даже преодолеют 30-градусные значения. Конечно, не обойдется без летних грозовых дождей. В отдельные сутки при активном развитии атмосферных процессов дожди будут достаточно интенсивными, сопровождаться грозами и сильным порывистым ветром. Летом, когда на улице жарко и душно, хочется отправиться к водоемам. По последним данным, температура воды в реках находится в пределах от 12-20 градусов выше нуля, в других водоемах - от плюс 13-18 градусов. Поэтому, отправляясь на отдых, будьте крайне внимательны и осторожны", - рассказали в Белгидромете.

3 июня ночью местами, а по югу во многих районах страны, пройдут кратковременные дожди. Днем на большей части территории пройдут дожди, в южных районах - сильные дожди, местами по Гомельской области - очень сильные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. В ночные и утренние часы местами возможен туман. Днем местами будет усиление ветра порывами 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит от плюс 7 градусов по северо-западу до плюс 17 градусов тепла по югу. Днем будет 16-22 градуса тепла, по юго-востоку - 23-25 градусов тепла.

4 июня ночью на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами по крайнему юго-востоку - сильные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Днем будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, днем - плюс 20-27 градусов.

5 июня ночью будет преимущественно без осадков. Днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами - грозы и сильные дожди. Днем при грозах прогнозируется усиление ветра порывами 15-20 м/с. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит плюс 8-14 градусов, по западу - до плюс 17 градусов. Днем будет 23-29 градусов тепла, по югу местами - плюс 30-31 градус.

6 июня ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 12-19 градусов выше нуля. Днем будет 20-27 градусов тепла, по югу - до плюс 29 градусов.

"Неустойчивая, но при этом теплая, а местами и жаркая погода ожидает жителей Беларуси и в предстоящие выходные", - отметили в Белгидромете.

7 июня ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 11-18 градусов выше нуля, днем будет от плюс 20 градусов по северу до плюс 31 градуса тепла по юго-западу.