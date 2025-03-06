В Белстате назвали "самые женские" сферы деятельности в Беларуси

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"Самыми женскими" сферами деятельности являются здравоохранение и образование. Об этом сообщила начальник главного управления статистики труда Национального статистического комитета Ирина Бондаренко, пишет БЕЛТА.

"В большинстве женщины заняты в сфере услуг. "Самыми женскими" сферами деятельности являются здравоохранение и образование, где их доля составляет 84 %. Чуть меньше женщин занято в финансовой и страховой деятельности - 73 %, услуги по временному проживанию и питанию - 68 % и торговля - 67 %", - сказала Ирина Бондаренко.

В популярной сейчас IT-сфере доля женщин составляет 37 %, меньше всего доля женщин в горнодобывающей промышленности - 12,1 % и в строительстве - 13 %.

Женщины составляют основную часть государственных служащих - 70 %. Они более активно стали занимать руководящие должности. Почти каждый второй руководитель - это женщина. При этом у каждой шестой из них имеется ребенок дошкольного возраста. Кроме того, среди руководителей - первых лиц организаций на долю женщин приходится 40 %.

Растет доля женщин среди предпринимателей - на сегодня она составляет 40 %. Мировая статистика показывает, что женский бизнес в 4 раза меньше подвержен банкротству, чем бизнес в среднем. Из общего числа женщин-предпринимателей каждая седьмая является работодателем, то есть привлекает на постоянной основе наемных работников. Средний возраст предпринимательниц - 41 год. Большинство из них - 68 % - состоят в браке.

По словам Ирины Бондаренко, в последние годы действительно сформировалось новое поколение женщин с более активной жизненной позицией. Для белорусок характерен высокий уровень занятости, в трудоспособном возрасте работает около 85 % женщин. В структуре занятости женщины и мужчины представлены в равной степени, однако по отдельным возрастным группам имеется гендерный дисбаланс. Так, среди занятой молодежи в возрасте до 30 лет на 100 мужчин приходится 95 женщин, тогда как в возрасте 45-54 лет на 100 мужчин приходится уже 116 женщин.