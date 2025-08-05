В Березино госпитализирована 9-летняя девочка после падения из окна пятого этажа

В Березино госпитализирована 9-летнаяя девочка после падения из окна пятого этажа news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/705b7260-222f-4d8f-83e8-2bdfc18d6531/conversions/b25306d5-f6bc-4a48-a957-e9bed9589eea-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/705b7260-222f-4d8f-83e8-2bdfc18d6531/conversions/b25306d5-f6bc-4a48-a957-e9bed9589eea-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/705b7260-222f-4d8f-83e8-2bdfc18d6531/conversions/b25306d5-f6bc-4a48-a957-e9bed9589eea-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/705b7260-222f-4d8f-83e8-2bdfc18d6531/conversions/b25306d5-f6bc-4a48-a957-e9bed9589eea-xl-___webp_1920.webp 1920w

Березинский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту травмирования 9-летней девочки, выпавшей из окна пятого этажа в райцентре. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

По предварительной информации, вечером 4 августа в Березино 9-летняя девочка вернулась домой с прогулки с матерью. Женщина занялась глажкой белья. В какой-то момент она услышала глухой звук со стороны улицы, однако не придала ему значения. Через несколько минут к ней пришел сосед, который сообщил о выпавшем из окна ребенке. Обнаружив отсутствие дочери в квартире, женщина осознала, что трагедия случилась с ее дочкой. Девочка с множественными тяжелыми травмами без сознания была госпитализирована.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. При осмотре балкона следователь обнаружил стул рядом с оконным проемом. По результатам проверки произошедшему будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

Похожий случай произошел вечером 2 августа в агрогородке Ждановичи в Минском районе. По предварительной информации, в квартире на втором этаже 3-летний малыш залез на подоконник. Облокотившись на москитную сетку открытого окна, он выпал на улицу. Мать ребенка пояснила, что в тот момент занималась домашними делами и мыла окна. Малыш получил серьезные повреждения и был доставлен в реанимационное отделение РНПЦ неврологии и нейрохирургии. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Минский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по данному факту. Выясняются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие травмированию ребенка.