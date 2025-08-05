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В Березино госпитализирована 9-летняя девочка после падения из окна пятого этажа
Березинский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту травмирования 9-летней девочки, выпавшей из окна пятого этажа в райцентре. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.
По предварительной информации, вечером 4 августа в Березино 9-летняя девочка вернулась домой с прогулки с матерью. Женщина занялась глажкой белья. В какой-то момент она услышала глухой звук со стороны улицы, однако не придала ему значения. Через несколько минут к ней пришел сосед, который сообщил о выпавшем из окна ребенке. Обнаружив отсутствие дочери в квартире, женщина осознала, что трагедия случилась с ее дочкой. Девочка с множественными тяжелыми травмами без сознания была госпитализирована.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. При осмотре балкона следователь обнаружил стул рядом с оконным проемом. По результатам проверки произошедшему будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.
Похожий случай произошел вечером 2 августа в агрогородке Ждановичи в Минском районе. По предварительной информации, в квартире на втором этаже 3-летний малыш залез на подоконник. Облокотившись на москитную сетку открытого окна, он выпал на улицу. Мать ребенка пояснила, что в тот момент занималась домашними делами и мыла окна. Малыш получил серьезные повреждения и был доставлен в реанимационное отделение РНПЦ неврологии и нейрохирургии. Медики оценивают его состояние как тяжелое.
Минский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по данному факту. Выясняются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие травмированию ребенка.
Следственный комитет призывает родителей усилить контроль за детьми, особенно в период летних каникул, и принять все необходимые меры для обеспечения их безопасности. На окнах следует установить специальные блокираторы или решетки, препятствующие их полному открытию. Нельзя оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами и балконами. Все предметы, которые ребенок может использовать в качестве подставки (стулья, столы, тумбочки), нужно убрать подальше от окон. Кроме того, следует провести с детьми профилактические беседы о безопасности и возможных последствиях игр на окнах и балконах.