В БГПУ ко Дню родного языка прошел общеуниверситетский диктант
Автор:Редакция news.by
В Белорусском государственном педуниверситете ко Дню родного языка прошел общеуниверситетский диктант.
В 2026 году к акции присоединилось около 150 человек. В аудиториях - студенты разных факультетов, преподаватели и представители руководства вуза. Формат традиционный - очная диктовка. На выполнение работы участникам отвели до 40 минут.
По завершении диктанта текст вывели на экран, чтобы все участники смогли себя проверить. Также все желающие могли отдать свои работы преподавателям.