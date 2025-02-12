В БГУ начнут готовить специалистов для взаимодействия со странами Африки

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С начала учебного года в Белорусском государственном университете откроют единственную в стране уникальную специальность "африканистика". Она обеспечит комплексную подготовку высокоуровневых специалистов для взаимодействия со странами Африки. Об этом сообщает БЕЛТА.

Появится новая специальность на факультете международных отношений, набор стартует в новом учебном году.

"В основе образовательной программы по "африканистике" лежит междисциплинарный подход, предполагающий сочетание глубокого знания социокультурной ситуации в регионе, переводческих компетенций и навыков работы с компьютерными технологиями для обработки текстов и статистических данных. В течение четырех с половиной лет студенты специальности будут изучать историю Африканского континента, экономику, политологию и международные отношения, страноведение и регионоведение. Обучающиеся освоят речевую практику африканских языков и основы ведения переговоров с учетом региональной специфики. Также построение дипломатических отношений со странами Африки требует специальных знаний в области семитской и африканской филологии. На первом этапе подготовки предлагается обучение арабскому и европейским языкам, используемым в Африке, таким как французский, португальский и другие. По мере развития программы планируется открытие курса по изучению африканских языков", - рассказали в пресс-службе вуза.

Набор на специальность "африканистика" будет осуществляться на бюджетную и платную формы обучения, также возможен целевой набор с отдельным внутренним экзаменом. Подготовка студентов будет происходить в тесном взаимодействии с заказчиками кадров - уже имеются предварительные договоренности о чтении лекций, проведении практических занятий и мастер-классов с Министерством иностранных дел Беларуси. Кроме того, многолетнее сотрудничество БГУ с ведущими центрами подготовки специалистов-африканистов в России и университетами Зимбабве, ЮАР и Кении позволит организовать студенческий обмен и стажировки преподавателей.

По окончании обучения студентам присвоят квалификацию "Африканист. Переводчик". Выпускники смогут работать в органах государственного управления, институтах, научно-исследовательских организациях и ведомствах, занимающихся информационно-аналитической работой, бизнес-структурах, ориентированных на внешние рынки, белорусских дипломатических, торговых, экономических и культурных представительствах за рубежом, а также оказывать консультативные и экспертные услуги.

"Сегодня обучение по этому профилю ведется во всех ведущих университетах мира. Стремительное развитие интереса к африканистике непосредственно связано с укреплением многовекторной мировой внешней политики и приверженности государств концепции многополярного мира. Важность углубления белорусско-африканских связей особенно подчеркивает Президент Беларуси Александр Лукашенко", - отметили в БГУ.