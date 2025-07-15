В БГУ открыли Белорусско-китайский центр фундаментальных научных исследований

Инициативу создания Белорусско-китайского центра в 2024 году поддержал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Ставку сделали на прорывную науку, которая даст импульс развитию самых разных отраслей - от биотехнологий до аэрокосмических разработок. При этом в работе центра смогут участвовать также другие университеты, научные организации Беларуси и Китая.

Так, в БГУ с участием делегации Пекинского университета открыли Белорусско-китайский центр фундаментальных научных исследований.

Гун Цихуан, ректор Пекинского университета (Китай):

"Открытие центра стало новым стартом на основе уже имеющегося сотрудничества в области биологии. Мы будем развивать сотрудничество и по ряду других наук - это математика, физика, химия, фармацевтика. Центр - это стратегический совместный проект Китая и Республики Беларусь. Всем известно, что наука не имеет границ для развития. Я полагаю, что в будущем новым совместным направлением станет искусственный интеллект".