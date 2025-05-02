В БГУ в 2025 году планируют принять 152 целевика

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В Белорусском государственном университете утвердили план целевого приема на 2025 год. Об этом проинформировала БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу вуза.

"Всего планируется принять 152 человека, в 2024 году таких мест было 113. Прием будет осуществляться по 42 специальностям (в 2024 году - по 31), из них 13 специальностей педагогического профиля (в 2024 году - по 8). Наибольшее количество целевых мест заявлено по специальностям "правоведение" - 31 и "таможенное дело" - 18. Заказчиками наибольшего количества кадров выступают Управление Следственного комитета по Минской области (за этим ведомством закреплено 25 целевых мест), а также Государственный таможенный комитет (18 мест), Главное управление по образованию Миноблисполкома (16 мест) и Комитет по образованию Мингорисполкома (15 мест)", - рассказали в университете.

Прием документов на целевую подготовку пройдет с 27 июня по 2 июля. Вступительные испытания будут проводиться с 4 по 10 июля. Зачисление пройдет по 12 июля.