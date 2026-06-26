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Женский форум ШОС стартовал в Бишкеке 26 июня
Белорусские инициативы звучат 26 июня в Бишкеке. В городе стартовал Женский форум Шанхайской организации сотрудничества.
Ключевая тема: женское лидерство и роль прекрасной половины человечества в экономике и социальном развитии. Площадка объединила представителей госорганов стран-членов ШОС, международных организаций, экспертного сообщества, женщин-предпринимателей и лидеров женских движений.
Участники раскрывают детали лучших женских проектов и делятся опытом участия женщин в принятии важнейших решений.
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин: "Безусловно, мы разные. У нас разные традиции, экономическое развитие, безусловно. Но очень много вопросов, которые мы должны решать совместно нашими женскими организациями. Это и сохранение традиционных семейных ценностей, и воспитание молодежи. От того, как мы воспитаем нашу молодежь, будет зависеть развитие каждой страны в отдельности и в целом всего пространства ШОС. Поэтому все, что здесь сегодня обсуждается, безусловно, очень важно. И важно делиться опытом, слышать друг друга, обозначать проблемы, которые есть в каждой стране, и искать совместные пути их решения".
Мероприятие проходит 26–27 июня в рамках председательства Кыргызской Республики в ШОС в 2026 году.