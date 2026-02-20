3.73 BYN
В ближайшее время еще 115 ясельных групп появятся в детских садах Беларуси
С 1 марта в каждом районе Беларуси появятся группы для малышей до 2 лет в детских садах. Решение связано с растущим запросом семей. Все больше родителей планируют выходить на работу раньше, система дошкольного образования должна гибко реагировать на эти изменения.
Важно подчеркнуть, что трехлетний декретный отпуск никто не отменял и не планирует. Тем более что 2026-й объявлен Годом белорусской женщины.
Эпоха достигаторства диктует свои правила. Современная женщина хочет успевать абсолютно все: быть хранительницей очага и при этом строить карьеру, добиваться высот. Многодетная мама Галина Осадченко - подполковник милиции. Вариант сидеть дома не про нее, тем более если есть возможность приносить пользу стране. Для сына место в яслях нашлось сразу.
"Решили Илью отдать немножечко пораньше в детский сад, чтобы он адаптировался. Это было одним из самых лучших решений, потому что педагогический коллектив в садике мне очень понравился. Каждый день с ребенком занимаются и гимнастикой, и физкультурой. Дальше они рисуют, учатся разговаривать, что очень важно", - поделилась жительница г. Минска.
Таких "ранних стартов" становится все больше. В столичном детском саду № 94 группы для детей до 2 лет работают уже третий год. Директор признается, что запрос от родителей стабильно высокий. Работают с детьми профессионалы.
Татьяна Семенова, заведующая детским садом № 94 г. Минска:
"С детьми осуществляется образовательный развивающий процесс. Дети учатся, в игровой форме на занятиях овладевают культурно-гигиеническими и сенсорными навыками, развивают речь, занимаются изобразительной деятельностью. Уже к выпуску из ясельной группы они социализированы и более подготовлены к переходу на следующую ступеньку".
Сегодня по стране уже работает 335 ясельных групп, больше всего в Минске - более 100. Но география расширится до каждого района. Ожидается открытие еще около 115 групп в конце февраля - начале марта по всей Беларуси.
Альбина Давидович, замначальника главного управления - начальник отдела дошкольного образования Министерства образования Беларуси:
"Мы ожидаем, что около 1 тыс. малышей к нам поступят. Определение в детские сады у нас идет круглый год. Все группы будут открываться и в августе, и к началу учебного года. Есть вариант предоставления мест в действующей сети, например, в разновозрастных группах, что больше характерно для сельской местности".
Важно понимать, что, создавая ясли по всей стране, государство дает мамам свободу выбора: выбор оставаться с ребенком 3 года в декрете или вернуться к активной жизни раньше. Решение исключительно за женщиной. 2026-й, объявленный Годом белорусской женщины, лишь подчеркивает этот вектор - создавать максимум удобств и комфорта для тех, кто совмещает заботу о семье с работой и самореализацией.