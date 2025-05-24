В ближайшие дни в Беларусь доставят истребители Су-30СМ2 и вертолеты Ми-35

В скором времени на вооружение белорусской армии поступит новая авиация: самолеты Су-30СМ2 (это полностью импортозамещенные многоцелевые истребители поколения 4+), а также вертолеты Ми-35. Об этом заявил министр обороны страны Виктор Хренин, принимая присягу у новобранцев.

Виктор Хренин подчеркнул, что поставки новой техники - это реакция Беларуси на милитаризацию соседних стран и тех процессы, которые сегодня происходят вокруг белорусов.

"На следующей неделе к нам поступят на вооружение современнейшие самолеты Су-30СМ2 уже с учетом опыта специальной военной операции, с внесенными изменениями модернизации, а также вертолеты Ми-35. Мы видели милитаризацию соседних стран, повышенное финансирование военных вопросов и подготовку инфраструктуры. Естественно, мы начали предпринимать соответствующие действия, вносить изменения в вопросы подготовки и развития наших Вооруженных Сил", - рассказал министр обороны Беларуси.