В Ботаническом саду проходит праздник детства

Защита материнства и детства являются одним из приоритетов государственной политики в Беларуси. И сегодня, 1 июня, предоставляется хорошая возможность еще раз напомнить, в первую очередь взрослым, что каждый ребенок заслуживает счастливого детства.

Модные показы, шоу мыльных пузырей, анимация - организаторы праздника по всей Беларуси постарались сделать этот день ярким для ребят любого возраста.

В Минске одна из таких площадок развернулась в Центральном ботаническом саду. Там царит потрясающая атмосфера - это просто другой мир. Вовсю отдыхают не только дети, но и их родители. Вечно можно смотреть, как дети счастливы, что проводят время с мамой и папой. Это наполняет и вдохновляет.

Праздничное настроение в Минске царит уже с пятницы, 30 мая. Все выходные на разных площадках города шли программы на любой вкус. В Ботаническом саду организованы даже зоны для малышей до 1 года.

Организаторы праздника предлагают подарить детство другим ребятам. Гости активно участвуют в благотворительной акции. Игрушки, книжки, канцтовары - собранные подарки передадут в детский дом. 1 июня - не просто дата, это шанс оказать поддержку юным начинаниям и протянуть руку тем, кто в ней нуждается.