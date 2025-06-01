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В Ботаническом саду проходит праздник детства
Защита материнства и детства являются одним из приоритетов государственной политики в Беларуси. И сегодня, 1 июня, предоставляется хорошая возможность еще раз напомнить, в первую очередь взрослым, что каждый ребенок заслуживает счастливого детства.
Модные показы, шоу мыльных пузырей, анимация - организаторы праздника по всей Беларуси постарались сделать этот день ярким для ребят любого возраста.
В Минске одна из таких площадок развернулась в Центральном ботаническом саду. Там царит потрясающая атмосфера - это просто другой мир. Вовсю отдыхают не только дети, но и их родители. Вечно можно смотреть, как дети счастливы, что проводят время с мамой и папой. Это наполняет и вдохновляет.
Праздничное настроение в Минске царит уже с пятницы, 30 мая. Все выходные на разных площадках города шли программы на любой вкус. В Ботаническом саду организованы даже зоны для малышей до 1 года.
Организаторы праздника предлагают подарить детство другим ребятам. Гости активно участвуют в благотворительной акции. Игрушки, книжки, канцтовары - собранные подарки передадут в детский дом. 1 июня - не просто дата, это шанс оказать поддержку юным начинаниям и протянуть руку тем, кто в ней нуждается.
Детство - это волшебная пора, когда каждый день наполнен открытиями, мир кажется добрым и удивительным, а мечты такие близкие. Только от взрослых зависит, как долго дети сохранят это трепетное чувство и доверие к жизни. Подарить радость себе и детям в Ботаническом саду столицы можно до 19:00.