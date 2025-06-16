В Бресте 21 июня откроют памятник советским пограничникам

Композиция имеет высоту свыше 3,5 м, изготовлена в студии военных художников имени М. Б. Грекова Минобороны России. Памятник символизирует восстановление госграницы СССР в 1944 году. Торжественное открытие памятника состоится 21 июня в 12:30 у Северных ворот Брестской крепости.

"Такой подарок стал возможен благодаря тесному сотрудничеству оборонных ведомств России и Беларуси. В кратчайшие сроки были урегулированы юридические вопросы, момент доставки, установки памятника. С сегодняшнего дня монумент становится на баланс военкомата Брестской области. В открытии будут принимать участие должностные лица оборонного ведомства Министерства обороны Беларуси и Российской Федерации, а также другие силовые структуры и органы местной власти. Приглашаю всех брестчан и гостей Бреста принять участие в церемонии открытия памятника".