В Бресте на мосту через Мухавец ограничат движение до 29 мая из-за ремонта

В Бресте на одном из мостов через реку Мухавец в связи с ремонтом до 29 мая ограничат движение транспорта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестский горисполком.

25 мая на мосту по ул.28 Июля начинаются работы по укладке асфальтобетонного покрытия. "В связи с ремонтом движение автотранспорта по крайним полосам моста (в обе стороны) будет закрыто до 18:00 29 мая. В дни укладки асфальта возможны пробки, движение автомобильного транспорта на данном участке дороги будет затруднено", - обратили внимание в горисполкоме.

Водителям, чтобы сэкономить время, порекомендовали выбирать пути объезда через другие мосты и основные магистрали города. В Брестском горисполкоме принесли извинения за временные неудобства.