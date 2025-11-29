В Бресте на собрании делегатов ВНС состоялось обсуждение приоритетов новой пятилетки

В Бресте проект Программы социально-экономического развития Беларуси на ближайшую пятилетку (2026-2030 годы) делегатам Всебелорусского народного собрания представил министр экономики Юрий Чеботарь.

Акцент был придан всем семи направлениям стратегического документа. Главная задача - рост качества жизни белорусов. Отметим, что нынешнюю пятилетку юго-западный регион завершает достойно, а прирост валового регионального продукта превысит 10 %.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

"Программа на 2026-2030 годы направлена на человека, чтобы его жизнь сделать значительно лучше. Брестский регион и в 2025 году старался делать чудеса в определенных направлениях - и в образовании, и в культуре, и в здравоохранении, и в сельском хозяйстве, и в промышленности. Все планы остаются и на 2026-2030 годы".

Приоритеты развития обсудили и в Могилевской области. Депутаты, руководители районов, промышленники, представители социальной сферы говорили о том, что интересует коллективы, каждого человека и что актуально в условиях современных мировых вызовов.

Гендиректор ОАО "Могилевлифтмаш", делегат VII Всебелорусского народного собрания Руслан Страхар заявил, что нужно еще больше ускоряться, ведь это диктует время, причем надо не просто догонять, а стараться разрабатывать и внедрять самые современные технологии, расширять рынки сбыта, при этом каждый день доказывая качество белорусской продукции.