В Бресте откроют уникальный арт-объект - гигантскую "пуговицу"

Масштабно, зрелищно, разнообразно: Брест отмечает 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков и 1006-летие.



Сегодня проходят основные мероприятия. Начались они с международного парада оркестров. Около 300 музыкантов из Беларуси и России прошлись по главной улице Бреста к площади Ленина, где состоялось официальное открытие грандиозного празднования Дня города "Берестье-2025".





Отметим, что этот областной центр динамично развивается и по итогам прошлого года занесен на Республиканскую доску почета.

Леонид Заготовкин, начальник военно-оркестровой службы штаба Приволжского ордена Жукова округа Росгвардии (Россия):

"В нашей программе - образцы музыки, посвященные ВОВ, нашим героям, которые сейчас защищают интересы нашей Отчизны, лучшие образцы советской эстрады, классики. Безусловно, мы очень рады присутствовать на фестивале в этот знаковый год - 80-летия Победы в городе воинской славы - в Бресте".