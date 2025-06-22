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В Бресте презентовали книгу из библиотеки Союзного государства
Каждый год 22 июня в 4 утра у стен Брестской крепости проходят памятные мероприятия. Сегодня все началось с традиционного митинга-реквиема. Участниками музыкально-театрализованного представления в Брестской крепости стали белорусские и российские артисты.
Более 600 реконструкторов воссоздали атмосферу первого дня войны
На рассвете более 600 военно-исторических реконструкторов из Беларуси, России, Латвии, Литвы, Эстонии и Польши воссоздали трагические и героические эпизоды обороны Брестской крепости.
Более 45 тыс. человек пришли на реконструкцию. Среди зрителей немало было тех, кто преодолел сотни километров, чтобы увидеть все своими глазами.
Несколькими часами позже в музее обороны Брестской крепости презентовали книгу из библиотеки Союзного государства. Белорусы помнят тех, кто делал первые шаги на пути к Великой Победе.
Вадим Гигин, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси:
"Мы едины в цели. Мы понимаем задачи сохранения исторической памяти, работы с молодежью. Но как это делать? Как это делать максимально эффективно? Как это делать интересно, увлекательно? Как сохранить эмоцию, те чувства, которые есть у нас, которые были у наших родителей, дедушек, бабушек, чтобы следующее поколение их воспринимало? Многое достигнуто, но здесь самое главное не терять темп. Мы не раз подчеркивали, что в борьбе за историческую память затишья не бывает".
Также российские и белорусские ученые, политологи и историки провели круглый стол. Говорили о единстве братских народов, традиционных ценностях, мобилизации экономики, общества и информационного пространства.