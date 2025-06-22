В Бресте презентовали книгу из библиотеки Союзного государства

Каждый год 22 июня в 4 утра у стен Брестской крепости проходят памятные мероприятия. Сегодня все началось с традиционного митинга-реквиема. Участниками музыкально-театрализованного представления в Брестской крепости стали белорусские и российские артисты.

Более 600 реконструкторов воссоздали атмосферу первого дня войны

Более 600 реконструкторов воссоздали атмосферу первого дня войны news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b03ad6b5-32ad-4b38-99be-f90d8e365eec/conversions/4f815c20-ee5a-43f7-9297-e9eadbbe7c3f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b03ad6b5-32ad-4b38-99be-f90d8e365eec/conversions/4f815c20-ee5a-43f7-9297-e9eadbbe7c3f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b03ad6b5-32ad-4b38-99be-f90d8e365eec/conversions/4f815c20-ee5a-43f7-9297-e9eadbbe7c3f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b03ad6b5-32ad-4b38-99be-f90d8e365eec/conversions/4f815c20-ee5a-43f7-9297-e9eadbbe7c3f-xl-___webp_1920.webp 1920w

На рассвете более 600 военно-исторических реконструкторов из Беларуси, России, Латвии, Литвы, Эстонии и Польши воссоздали трагические и героические эпизоды обороны Брестской крепости.

Более 45 тыс. человек пришли на реконструкцию. Среди зрителей немало было тех, кто преодолел сотни километров, чтобы увидеть все своими глазами.

Несколькими часами позже в музее обороны Брестской крепости презентовали книгу из библиотеки Союзного государства. Белорусы помнят тех, кто делал первые шаги на пути к Великой Победе.

Вадим Гигин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a135699-1fd8-450a-86fb-daf3160dea21/conversions/9bf644a9-5bfc-4930-9841-dc5e3fa5a978-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a135699-1fd8-450a-86fb-daf3160dea21/conversions/9bf644a9-5bfc-4930-9841-dc5e3fa5a978-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a135699-1fd8-450a-86fb-daf3160dea21/conversions/9bf644a9-5bfc-4930-9841-dc5e3fa5a978-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a135699-1fd8-450a-86fb-daf3160dea21/conversions/9bf644a9-5bfc-4930-9841-dc5e3fa5a978-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вадим Гигин, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси:

"Мы едины в цели. Мы понимаем задачи сохранения исторической памяти, работы с молодежью. Но как это делать? Как это делать максимально эффективно? Как это делать интересно, увлекательно? Как сохранить эмоцию, те чувства, которые есть у нас, которые были у наших родителей, дедушек, бабушек, чтобы следующее поколение их воспринимало? Многое достигнуто, но здесь самое главное не терять темп. Мы не раз подчеркивали, что в борьбе за историческую память затишья не бывает".