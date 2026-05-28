В Бресте проходит Международная межпартийная конференция с участием 16 стран

28 мая Международная межпартийная конференция в Бресте собрала представителей 14 стран, еще 2 страны - на связи в онлайн-режиме. На повестке - тема государственного суверенитета и принципы международных отношений.

Символичный старт дали в Брестской крепости. В память о защитниках - цветы и минута молчания. Подвиг героев цитадели - символ братства и мужества. Сегодня народы едины в целях и стремлении к мирным инициативам в условиях современных вызовов.

Среди участников встречи не героической земле Бреста - делегации дружественных стран, руководство Администрации Президента, Брестской области, члены партии "Белая Русь" и молодежь.

Ольга Чемоданова, председатель Белорусской партии "Белая Русь":

"Мы всегда отталкиваемся от главной истины - подвига поколения победителей. И сегодня Брест, принимающий ряд делегаций, и легендарная Брестская крепость - яркое свидетельство нашей Великой Победы. Первая конференция, которая прошла в 2025 году, была посвящена идеологии единства как фундамента Великой Победы. Сейчас мы расширили географию участников и определили приоритеты проведения форума".

Конференция в Бресте идет полным ходом. Участники делятся экспертными мнениями. В центре внимания - укрепление суверенитета, региональное партнерство, а также роль политических партий и общественных движений.