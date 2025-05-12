В Бресте стартовала патриотическая экспедиция "Непокоренные"

Патриотическая экспедиция "Непокоренные" стартовала в Бресте.

Участники побывали в Брестской крепости, которая в Великую Отечественную первой приняла на себя удар врага, узнали о трагических событиях начала войны, услышали истории беспримерного мужества защитников цитадели. В память о героях возложили цветы к Вечному огню. Сопровождает экспедицию самое большое в мире знамя Победы.

Сергей Хоменко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99ae9d8e-fbec-483b-b2c3-952ce7b75c15/conversions/84e29653-e8ed-4748-8bc1-8133c9430fdc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99ae9d8e-fbec-483b-b2c3-952ce7b75c15/conversions/84e29653-e8ed-4748-8bc1-8133c9430fdc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99ae9d8e-fbec-483b-b2c3-952ce7b75c15/conversions/84e29653-e8ed-4748-8bc1-8133c9430fdc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99ae9d8e-fbec-483b-b2c3-952ce7b75c15/conversions/84e29653-e8ed-4748-8bc1-8133c9430fdc-xl-___webp_1920.webp 1920w Сергей Хоменко

Сергей Хоменко, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Историческая память - это фундамент будущего. Если мы не на словах, а на деле донесем до нового поколения эту мысль, значит будет будущее у наших государств. Но чувство бдительности должно присутствовать постоянно".

Юрий Воробьев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6616c515-82c0-49c2-98e1-80d8736c4275/conversions/19c0b8d0-8285-44e4-9a86-0bd135a2484a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6616c515-82c0-49c2-98e1-80d8736c4275/conversions/19c0b8d0-8285-44e4-9a86-0bd135a2484a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6616c515-82c0-49c2-98e1-80d8736c4275/conversions/19c0b8d0-8285-44e4-9a86-0bd135a2484a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6616c515-82c0-49c2-98e1-80d8736c4275/conversions/19c0b8d0-8285-44e4-9a86-0bd135a2484a-xl-___webp_1920.webp 1920w Юрий Воробьев

Юрий Воробьев, зампредседателя Совета Федерации Федерального Собрания России:

"Появились силы, которые хотели бы, чтобы эта память вообще исчезла, они хотят стереть ее. Если мы перестаем помнить и воспитывать наше молодое поколение в духе патриотизма, в духе уважения к истории наших дедов и отцов, тогда кто-то другой приходит и их головы заполняет своей ненужной информацией".