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В Бресте стартовала патриотическая экспедиция "Непокоренные"
Патриотическая экспедиция "Непокоренные" стартовала в Бресте.
Участники побывали в Брестской крепости, которая в Великую Отечественную первой приняла на себя удар врага, узнали о трагических событиях начала войны, услышали истории беспримерного мужества защитников цитадели. В память о героях возложили цветы к Вечному огню. Сопровождает экспедицию самое большое в мире знамя Победы.
Сергей Хоменко, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Историческая память - это фундамент будущего. Если мы не на словах, а на деле донесем до нового поколения эту мысль, значит будет будущее у наших государств. Но чувство бдительности должно присутствовать постоянно".
Юрий Воробьев, зампредседателя Совета Федерации Федерального Собрания России:
"Появились силы, которые хотели бы, чтобы эта память вообще исчезла, они хотят стереть ее. Если мы перестаем помнить и воспитывать наше молодое поколение в духе патриотизма, в духе уважения к истории наших дедов и отцов, тогда кто-то другой приходит и их головы заполняет своей ненужной информацией".
Маршрут патриотической экспедиции свяжет 14 городов Беларуси и России - от Бреста до Севастополя.