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В Бресте стартовала патриотическая экспедиция "Непокоренные"

Патриотическая экспедиция "Непокоренные" стартовала в Бресте.

Участники побывали в Брестской крепости, которая в Великую Отечественную первой приняла на себя удар врага, узнали о трагических событиях начала войны, услышали истории беспримерного мужества защитников цитадели. В память о героях возложили цветы к Вечному огню. Сопровождает экспедицию самое большое в мире знамя Победы.

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Сергей Хоменко

Сергей Хоменко, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Историческая память - это фундамент будущего. Если мы не на словах, а на деле донесем до нового поколения эту мысль, значит будет будущее у наших государств. Но чувство бдительности должно присутствовать постоянно".

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Юрий Воробьев

Юрий Воробьев, зампредседателя Совета Федерации Федерального Собрания России:

"Появились силы, которые хотели бы, чтобы эта память вообще исчезла, они хотят стереть ее. Если мы перестаем помнить и воспитывать наше молодое поколение в духе патриотизма, в духе уважения к истории наших дедов и отцов, тогда кто-то другой приходит и их головы заполняет своей ненужной информацией".

Маршрут патриотической экспедиции свяжет 14 городов Беларуси и России - от Бреста до Севастополя.

Беларусь - РоссияБрестская крепостьпатриотический туризм