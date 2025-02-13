В Брестском районе сегодня открыли обновленную Лыщицкую участковую больницу

После ремонта двухэтажное здание значительно преобразилось - заменили кровлю, инженерные сети, внутри выполнили отделочные работы. На втором этаже организован стационар на 25 коек. В участковой больнице обслуживаются более 2 тыс. человек - это жители Новых Лыщиц и ближайших деревень. Здесь сельчане могут получить широкий спектр медицинской помощи, есть аптека и лаборатория.

"Нас просто все поразило. Я уже здесь все посмотрела. Очень впечатляет. Здесь у нас все на месте. Терапевт, стоматолог, детский врач, кардиограмму можно спокойно снять, физиолечение получить", - поделилась впечатлениями жительница д. Новые Лыщицы Елена Шинкоренко.

Татьяна Кулеш, заведующая Лыщицкой участковой больницей:

"Я думаю, нашим пациентам будет приятно находиться в таких комфортных условиях. У нас работает два врача общей практики и один стоматолог. Мы оказываем терапевтическую, неврологическую помощь, лор-помощь, акушерско-гинекологическую. Проводим иммунопрофилактику, вакцинацию и оказываем неотложную помощь".

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Сергей Лободинский, председатель Брестского горисполкома:

"Подарки, которые мы дарим при поддержке главы государства, который всегда обращает наше внимание на необходимость максимально уделять внимание нашим людям, а тем более в сельской местности, где люди заняты важным для нашей страны трудом, работая на земле. Хочется максимально удовлетворить те запросы, которыми сегодня пользуются горожане, чтобы такие же условия были в оказании медицинской помощи и на селе".