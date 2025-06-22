В Брестской крепости начался концерт-реквием "4 года долгого пути…"

Брест традиционно встречает 22 июня в особой атмосфере. Многие горожане считают своим долгом прийти ночью в Брестскую крепость, чтобы почтить память защитников Отечества и жертв Великой Отечественной войны, каждого, кто боролся за мир и освобождение от фашизма. Бок о бок с брестчанами сегодня люди, которые приехали из разных уголков Беларуси и из-за рубежа. В том числе в областной центр прибыли более 30 официальных делегаций.