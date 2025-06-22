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В Брестской крепости начался концерт-реквием "4 года долгого пути…"
Концерт-реквием "4 года долгого пути…", посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, начался в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", пишет БЕЛТА.
В мероприятии принимает участие глава Администрации Президента Дмитрий Крутой.
Брест традиционно встречает 22 июня в особой атмосфере. Многие горожане считают своим долгом прийти ночью в Брестскую крепость, чтобы почтить память защитников Отечества и жертв Великой Отечественной войны, каждого, кто боролся за мир и освобождение от фашизма. Бок о бок с брестчанами сегодня люди, которые приехали из разных уголков Беларуси и из-за рубежа. В том числе в областной центр прибыли более 30 официальных делегаций.
На площади Церемониалов в 02:00 начался концерт-реквием "4 года долгого пути…". Дмитрий Крутой зачитал обращение Президента Беларуси Александра Лукашенко.
Участниками музыкально-театрализованного представления в Брестской крепости стали белорусские и российские артисты.
В финале мероприятия присутствующие возложат венки и цветы к Вечному огню и плитам некрополя, почтут память защитников Отечества. Затем внимание переместится на Кобринское укрепление Брестской крепости, где военно-исторические реконструкторы воссоздадут ключевые эпизоды обороны цитадели над Бугом.