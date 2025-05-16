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В Брестской области решили включить отопление в жилфонде
В Брестской области решили включить отопление в жилфондеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53d40b92-b94d-4214-b2de-00204c101d9e/conversions/041b3bf8-8db9-43f3-9005-665c26d4d1ce-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53d40b92-b94d-4214-b2de-00204c101d9e/conversions/041b3bf8-8db9-43f3-9005-665c26d4d1ce-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53d40b92-b94d-4214-b2de-00204c101d9e/conversions/041b3bf8-8db9-43f3-9005-665c26d4d1ce-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53d40b92-b94d-4214-b2de-00204c101d9e/conversions/041b3bf8-8db9-43f3-9005-665c26d4d1ce-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Брестской области в связи с погодными условиями приняли решение о включении отопления в жилищном фонде, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областное унитарное предприятие "Управление ЖКХ".
Решения о возобновлении подачи тепла принимают местные исполнительные комитеты. По данным на 15.00 16 мая, отопление в жилфонде включили в Березовском, Дрогичинском, Жабинковском, Каменецком, Пружанском и Столинском районах. Батареи потеплеют и в домах жителей Барановичей.
Как сообщалось, ранее в городах и районах Брестской области приняли решения о включении отопления в социальных объектах: больницах, детских садах, школах. Такой режим продлится до наступления устойчивых положительных среднесуточных температур.