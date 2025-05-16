В Брестской области решили включить отопление в жилфонде

В Брестской области в связи с погодными условиями приняли решение о включении отопления в жилищном фонде, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областное унитарное предприятие "Управление ЖКХ".

Решения о возобновлении подачи тепла принимают местные исполнительные комитеты. По данным на 15.00 16 мая, отопление в жилфонде включили в Березовском, Дрогичинском, Жабинковском, Каменецком, Пружанском и Столинском районах. Батареи потеплеют и в домах жителей Барановичей.