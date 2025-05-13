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В Брестской области стартовал учебный сбор по отработке задач территориальной обороны
С 13 мая в Брестской области стартует плановый учебный сбор с военнообязанными, предназначенными для комплектования территориальных войск Брестского района. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минобороны.
Во время сбора пройдет прием военнообязанных территориальных войск, их всестороннее обеспечение и подготовка к выполнению задач территориальной обороны. Командному составу территориальных войск предстоит восстановить навыки в управлении подчиненными.
Основное внимание будет сосредоточено на отработке задач территориальной обороны усиленными подразделениями территориальных войск совместно с воинскими частями Вооруженных Сил, в том числе с применением средств активного и пассивного противодействия беспилотным летательным аппаратам.