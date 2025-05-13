В Брестской области стартовал учебный сбор по отработке задач территориальной обороны

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С 13 мая в Брестской области стартует плановый учебный сбор с военнообязанными, предназначенными для комплектования территориальных войск Брестского района. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минобороны.

Во время сбора пройдет прием военнообязанных территориальных войск, их всестороннее обеспечение и подготовка к выполнению задач территориальной обороны. Командному составу территориальных войск предстоит восстановить навыки в управлении подчиненными.