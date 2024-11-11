В час пропускают по 1-2 автобуса - в ГТК рассказали о ситуации на белорусско-польской границе

Польская таможня очень медленно оформляет рейсовые автобусы, следующие из Беларуси в Польшу через единственный открытый для такого движения пункт пропуска "Брест", еще сложнее ситуация обстоит с легковыми автомобилями, сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Государственного таможенного комитета.

При возможностях принять 175 выезжающих из Беларуси автобусов за последние сутки польская сторона оформила лишь 40 %. На данный момент в очереди находится 60 таких транспортных средств. В среднем в час сопредельная сторона принимает 1-2 автобуса.

Еще сложнее ситуация с легковыми транспортными средствами - ожидание выезда в Польшу длится по несколько суток. За последние 24 часа в Польшу попали лишь 30 % легковушек из возможных 1,7 тыс. Сейчас очередь на выезд из Беларуси достигла критической отметки - более 2350 транспортных средств.

"Белорусская сторона принимает все меры по размещению ожидающих выезда транспортных средств на территории пункта пропуска. У водителей легковых авто есть возможность зарегистрироваться в электронной очереди и после прибыть на таможенную границу к необходимому времени, - прокомментировали в таможенном комитете. - Рейсовые автобусы, которые ожидают выезда в живой очереди, распределяются по стояночным местам пункта пропуска, в том числе чтобы создать возможности для маневра легковых автомобилей".