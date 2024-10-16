В чем главный посыл "Гильдии отцов", рассказал председатель объединения

Забвение родной культуры и пути ее возрождения в современном мире как основа будущего традиционной семьи - ключевой тезис диалоговой площадки "Гильдия отцов" для будущих юристов страны.

Расскажем, как сохранить культурный код белорусской семьи в молодом и прогрессивном обществе и создать модный тренд на полноценную семью с двумя и более детьми.

16 октября на юрфаке БГУ аншлаг из самых любознательных студентов. Вопросы для обсуждения предлагает сама молодежь, ведь к ключевой задаче "посадить дерево, построить дом и вырастить сына" будущие белорусские отцы подходят ответственно. Звучат смелые инициативы и прогрессивные предложения, а приглашенные спикеры делятся секретами построения той самой крепкой и надежной белорусской семьи.

Дмитрий Курильский, председатель правления общественного объединения "Гильдия отцов":

"Главный посыл - это то, чтобы отец мог наладить все в семье. Когда в семье все хорошо, он может это передать новому поколению. Ведь даже слова "гильдия отцов", раньше выгоняли из гильдии людей, называли их разгильдяями, кстати, это оттуда слово пошло. Одна из причин, почему выгоняли из гильдии - если ты не можешь наладить дома в семье быт, т.е. если твоя супруга плачет, твои дети голодные, то что ты можешь сделать в гильдии для нашей деревни, для нашего города и вообще, как ты можешь решать какие-то вопросы. Поэтому первоочередная наша задача, чтобы отцы показывали пример, как можно создавать прекрасную семью, счастливую, здоровую и при этом достигать успехов в работе, в карьере, в общественной деятельности".

В рамках республиканской Недели родительской любви "Гильдия отцов" проведет множество мероприятий гражданско-патриотической направленности и популяризации традиционных семейных ценностей. Это и открытый футбольный матч отцов и детей, и творческий конкурс художественных работ "Нарисуй свою родословную", и даже конгресс отцов, где именитые спикеры, прошедшие уникальный карьерный и трудовой путь, ответят на вопросы школьников и студентов.